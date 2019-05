Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Codreanu, reprezentat al companiilor Uber, Clever, Bolt, dar și reprezentant al Coaliției pentru Economie Digitala, a trimis o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre liderul PSD, Liviu Dragnea. ”Am ajuns intr-o situație in care suntem cumva fara ieșire. De joia trecuta…

- Intrebat daca va accepta ca premierul sa trimita noi propuneri de ministri la Cotroceni, Dragnea a spus: "Subiectul remanierii pentru mine e inchis astazi. Discutam dupa alegeri". O decizie legata de viitoarea structura a guvernului va fi luata in urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv…

- Premierul Viorica Dancila afirma, într-un interviu pentru cotidianul Adevarul, ca mai mulți colegi din PSD, inclusiv Liviu Dragnea, au dorit restructurarea Cabinetului, în reuniunea conducerii social-democraților, dar ea nu a fost „de acord cu restructurarea Guvernului” și este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului. Intrebat in ce relatii este cu premierul Dancila, Dragnea a spus: "Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim-ministru".…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, desi a stabilit cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea sa incheie discutiile pe justitie pana la 1 martie, PSD a continuat sa vorbeasca despre ordonanta de urgenta pe codurile penale.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a recunoscut, luni, la Romania TV, ca partidul a fost pacalit de Tudorel Toader, el dand de inteles ca ar fi vorba si despre o alta persoana care a promis Ordonanta de Urgenta pe Codurile Penale. "Ne-am lasat pacaliți, tot partidul. Cred ca domnul Toader ne-a pacalit. Nu știu…

- Sunt probleme in Coaliția guvernamentala. Incet, incet disensiunile dintre Guvern și PSD sunt din ce in ce mai evidente. Premierul este acuzat direct de președintele partidului majoritar și de lideri puternici din teritoriu ca a capitulat fara lupta in fața Sistemului, in timp ce premierul și ministrul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat miercuri ca in partid exista o stare de nemulțumire cu privire la Tudorel Toader și ca va exista o discuție legat de aceasta situație in coaliție, dupa revenirea premierului Viorica Dancila."Am luat decizia sa dam șansa opoziției sa arate ca au ...