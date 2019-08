Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu a primit nicio solicitare de la fostul ministru de Externe Teodor Melescanu in privinta rechemarii la Bucuresti a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.



Intrebata intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti despre situatia lui George Maior, Dancila a sustinut ca nu a primit nicio solicitare referitoare la rechemarea acestuia in tara.



"Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Melescanu, absolut nicio solicitare. O semnam si o trimiteam la Cotroceni daca primeam aceasta solicitare. (...) O sa…