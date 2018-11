Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca pe masa ei de lucru nu exista un proiect care sa vizeze un act normativ referitor la amnistie si gratiere si nici nu a discutat cu vreun ministru al Cabinetului sau despre acest subiect. Dancila a raspuns astfel intrebata despre informatiile lansate in spatiul public potrivit carora Guvernul, sub o forma sau alta, asumata sau nu de un membru al Cabinetului sau, ar pregati o ordonanta de urgenta cu privire la amnistie si gratiere si daca Executivul ia in calcul pana la finele anului sau inceputul anului viitor o astfel de varianta. "Am spus si repet,…