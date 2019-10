Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a atacat dur pe Victor Ponta, liderul PRO Romania, spunand ca uraște PSD și vrea sa ia tot mai mulți oameni din partid ca sa se razbune. „Victor Ponta uraște PSD. Am v...

- Viorica Dancila a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre o eventuala cooperare cu Victor Ponta, pentru a nu vota moțiunea de cenzura. Dancila a refuzat un astfel de scenariu, spunand ca nu are incredere in fostul sau șef, despre care a spus ca ”minte” și ca ”uraște PSD”.”Nu am incredere…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat in debutul ședinței de Guvern de marți ca va pleca duminica intr-o vizita de lucru in SUA.„Voi avea intalniri cu oficiali americani. Vizita de lucru va avea și componenta economica puternica și va fi un bun prilej sa prezentam investitorilor americani oportunitațile…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, la Mioveni, ca va depune plangere penala impotriva lui Victor Ponta dupa afirmatia acestuia "o sa chem mascatii sa o scoatem din Guvern", liderul PSD adaugand ca este "un lucru foarte periculos", care aduce prejudicii "atat in plan intern, cat si in plan…

- Victor Ponta nu scapa! Premierul Viorica Dancila s-a aratat hotarata sa depuna plangere penala pe numele liderului Pro Romania dupa ce acesta a spus ca Guvernul este corupt fara a aduce probe.„Nu am depus inca plangerea penala. Este in lucru, o sa depun pentru acea afirmație conform careia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, in legatura cu propunerea lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, ca acesta a acceptat propunerea pentru ca nu este de acord cu alianța cu Victor Ponta. "Am avut o discuție cu domnul Meleșcanu, i-am facut aceasta propunere, domnul Meleșescanu a acceptat in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca trebuie discutate modificarile privind legislatia pentru companiile care vor sa exploateze gaz si pentru tehnologia 5G, spunand ca "vrem ca din orice lucru sa castige si Romania". "Domnul presedinte si-a dat cu parerea pentru ca toate aceste lucruri le poate…

- Premierul Viorica Dancila s-a aratat dezamagita de reducerea numarului de kilometri de autostrada construiți in 2019, de la 100, la 61, și a declarat, vineri, la Bistrița, ca ministrul Transporturilor trebuie sa justifice acest lucru.Intrebata, vineri, intr-o conferința de presa, la Bistrița,…