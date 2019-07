Dăncilă: Nu am decis remanierea pentru că aşa vrea preşedintele…

Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat, luni, ca a luat decizia de remaniere a ministrilor de Interne si Externe "nu pentru ca asa vrea presedintele Iohannis", ci pentru ca asa crede ca Guvernul "va avea mai multa credibilitate, mai multa incredere".



"Am vazut in spatiul public ca a aparut aceasta informatie a unor binevoitori ca am luat aceste decizii de schimbare la MAI si MAE ca urmare a solicitarii presedintelui Iohannis. Daca era sa procedez dupa aceasta gandire, veneam de fiecare data cu ministri care erau acceptati de domnul Iohannis repede, nu aveam atatea…