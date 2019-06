Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Executivul isi va continua programul de guvernare si ca o evaluare a modului de indeplinire a acestuia va fi efectuata in luna iulie, dupa congresul PSD, tot atunci urmand sa se decida daca este cazul unei remanieri. "Se implinesc sase luni in acest an. Voi face o evaluare pe fiecare minister, in parte. In functie de obiectivele indeplinite din programul de guvernare, putem vorbi de remanierea unui ministru sau nu. Eu nu cred ca remanierea se poate face vorbind de oameni. (...) Cred ca dincolo de oameni trebuie sa evaluam munca lor, implicarea…