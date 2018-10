Dancila ne spune iar ca sunt bani de pensii si salarii: Suntem responsabili fata de finantele publice

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in domeniul public, iar proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta cu acuratete asigurarea banilor necesari pentru plata majorata a pensiilor si salariilor din sectorul public si majorarea salariului minim pe economie,…

- Documentul trimis de Guvern Comisiei Europene spune ca salariile bugetarilor vor fi inghetate la nivelul lunii decembrie. Asta ar permite Cabinetului Dancila sa tina diferenta dintre venituri si cheltuieli sub nivelul maxim de 3 la suta din Produsul Intern Brut, limita impusa de Bruxelles. „E prima…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament. Declaratia Olgutei Vasilescu vine dupa ce…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- "Este o analiza. (Legea pensiilor n.red.) este din 2 octombrie la Ministerul de Finante, se face o analiza, un calcul si probabil ca astazi o sa dam un aviz pe acest proiect de lege, pentru ca eventual joi sa avem pe masa ministrilor acest proiect de lege. Impactul pe legea aceasta ar incepe ceva…

- Premierul Viorica Dancila a sesizat, marti, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), existenta unui conflict juridic cu Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind completele de 5 judecatori. Potrivit Digi24, sesizarea vizeaza modul in care sunt aplicate noile prevederi cu privire…

- Guvernul a anuntat sambata seara ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care “sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor”, titreaza News.ro. Executivul a precizat ca…

- "PNL atrage atentia premierului Romaniei, Dancila, ministrului de Finante, Teodorovici, someaza Guvernul PSD - ALDE sa respecte promisiunile pe care le-a facut, programul de guvernare, Legea bugetului de stat. Avem informatii de la primari care activeaza in asociatiile consultative ale municipiilor,…