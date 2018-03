Dăncilă, nașă pentru Dragnea și iubita sa Viorica Dancila a precizat, la Antena 3 ca, daca i s-ar propune, ar accepta sa fie nasa de cununie a liderului PSD. 'Sigur ca da. De ce as spune nu? (...) Nu neg faptul ca o cunosc pe domnisoara Tanase, o cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fata deosebita. (...) Aceste lucruri fac parte din viata de zi cu zi a fiecarui om. (...) La noi, din pacate, ceea ce este normal a devenit anormal si cred ca acest lucru nu trebuie sa se intample. Societatea romaneasca s-a radicalizat foarte mult', a mentionat premierul Viorica Dancila. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Premierul Dancila explica greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost suparata pe mine”, a spus premierul Viorica Dancila, duminica, la Antena 3, dupa ce in ultima ședința de Guvern a repetat de șase ori cuvantul ”imunoglobina”, in loc de ”imunoglobulina”. ”Accept intotdeauna…

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru Congresul extraordinar de sambata, potrivit unor surse politice, cea mai disputata functie va fi cea de presedinte executiv, unde sunt inscrisi Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit luni ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre 'autisti' care 'dezinformeaza' la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. 'Colegiul director al Consiliului National…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit luni ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre "autisti" care "dezinformeaza" la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. "Colegiul director al Consiliului National pentru…

- Nota redacției: notele au fost date joi, la ora 11:00, in emisiunea ”Borza Analytica”. Iata notele pe care le-a dat deputatul independent Remus Borza politicienilor: Viorica Dancila - 9: ”Saptamana trecuta i-am dat 1 pentru ca s-a incapațanat sa-l mențina consilier pe Darius Valcov.…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia prim-ministrului Vasilica Dancila, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, potrivit unui comunicat transmis vineri. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Cristian Tudor Popescu a analizat amanunțit ceremonie de investire a noului Cabinet condus de Viorica Dancila. Jurnalistul și-a aruncat prima oara privirea asupra președintelui Klaus Iohannis, in fața caruia noii miniștri și-au depus juramantul."Prima grija a președintelui Iohannis a fost…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- "Ministrul pamblica" a primit o carte de gramatica de la un senator de Cluj Trei parlamentari ai Partidului National Liberal au taiat, luni, panglici, in fata lui Valentin Popa, ministrul propus la Educatie, audiat la Comisia de invatamant, stiinta, tineret si sport, dupa ce in spatiul public au aparut…

- Ar trebui sa ai date despre persoane, programe... etc si acestea sa ramana definitive in urma votului legal prevazut de constitutie. Astazi in jurul orei 10.00 insa am vazut la Antena 3 imagini cu Dragnea consiliat de una dintre fostele consiliere ale Elenei Udrea, alaturi de care sta tot timpul in…

- Florin Roman a spus ca soarta viitorului Guvern sta in parlamentarii UDMR, iar Uniunea “va da tonul” privind votul de investire a Guvernului Dancila. „Conteaza daca UDMR va anunta ca voteaza sau nu Guvernul, deoarece in PSD si ALDE exista parlamentari care in aceasta situatie nu vor participa…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat”. „Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Andreea Dumitrache și Robert Kiss au prezentat în emisiunea "Politikix", de la Antena 3, un top al perlelor spuse de Mihai Tudose. Locul 5 - „Poate trebuie sa vorbim într-o alta limba straina. Eu înțeleg ca nu sunt campionul dicției”.…

- "Asa-zisa dezbatere despre "avizele" SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Exista vreo lege care ne obliga sa dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dam totusi vreun aviz? Nu! Dam date daca ne solicita vreun beneficiar legal, iar acele date sunt exclusiv date pe care noi le putem culege…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila este noul premier al Romaniei, numai ca numirea acesteia nu a fost scutia de controverse. Vorbim despre controverse, mai ales pentru ca nici aparitiile sau declaratiile acesteia nu au fost deloc unele care sa evite declansarea acestora. Astfel, in momentul izubcnirii conflictului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca "un lucru bun sigur s-a intamplat", facand trimitere la propunerea PSD, și anume ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat…

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Delegația PSD-ALDE a mers, miercuri, la Palatul Cotroceni pentru consultari privind numirea unui prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. „I-am prezentat propunerea noastra președintelui, i-am prezentat și procedura, colegul nostru de la ALDE l-a informat pe președinte ca azi dimineața s-a decis…

- Viorica Vasilica Dancila, fosta profesoara in Videle ajunsa in Parlamentul European si una dintre cele mai apropiate persoane de Dragnea, a fost efectiv desfiintata pe Internet. Chiar daca urmaresti ce se intampla in politica sau esti doar interesat de...

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind plecat. Intalnirea se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Europarlamentarul…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri…

- Radu Herjeu amintește de protestele de la CNA, in care instituția era catalogata ca ”sclava a lui Dragnea”. ”Mai tineti minte iarna trecuta, cand cu protestele? CNA-ul e de rahat, vandutii, sclavii lui Dragnea, nenorocitii care nu vor sa inchida Antena 3 si RTV, DNA sa vina sa va ia, din…

