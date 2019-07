Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Moldova din Israel va ramane cu sediul la Tel Aviv și nu se va muta la Ierusalim. Declarația aparțide prim-ministrei Maia Sandu, in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

- Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat ca decizia Guvernului Filip de marti, 11 iunie, de a muta Ambasada Republicii Moldova din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si hotararea de a semna Acordul cu privire la vanzarea terenului pentru constructia Ambasadei SUA in Republica Moldova „denota disperare” si…

- Discutiile din spatiul public privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim au reprezentat una din problemele cu care tara noastra s-a confruntat in legatura cu voturile tarilor arabe pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, a declarat, luni, ministrul…

- Klaus Iohannis si-a exprimat regretul dupa ce Romania a pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Seful statului a precizat ca Romania ar fi castigat voturile membrilor Consiliului de Securitate al ONU daca n-ar fi ales sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Viorica Dancila a afirmat, intrebata despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca decizia aparține președintelui Klaus Iohannis și ca trebuie sa existe o decizie politica in acest sens.„Decizia aparține președintelui Romaniei. Parerea mea este ca trebuie sa existe o decizie…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, a declarat ca decizia mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim apartine presedintelui Klaus Iohannis. "Dupa cum stiti, eu mi-am exprimat public decizia. Decizia apartine presedintelui Romaniei. Stiti foarte bine ca mutarea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca știrea potrivit careia Iordania și-ar retrage ambasadorul din Romania se bazeaza pe informații false. "Cu privire la stirea aparuta in mass-media conform careia Iordania si-ar retrage ambasadorul din Romania, precizam ca Excelenta Sa domnul Saker Malkawi, ambasadorul…

- Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim presupune o decizie care comporta mai multe riscuri decat dividende si va avea un impact in relatiile Bucurestiului cu arabii si lumea musulmana si chiar si cu anumite tari europene, avertizeaza ambasadorul Egiptului la Bucuresti, Salah el-Sadek, intr-un…