Dăncilă: Moţiunea - plan "elaborat şi meschin" de a elimina PSD din competiţie Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii pentru prezidentiale, ca motiunea de cenzura a fost primul pas dintr-un plan "elaborat si meschin" de a elimina PSD din competitie, solicandu-le social-democratilor sa fie uniti pentru a castiga alegerile prezidentiale, parlamentare si locale. "Cei care ne-au vrut doborati vor fi taxati la vot de romani, isi vor devoala impostura si vor arata cum sunt: o gasca de amatori, avida de putere, cu care nu stiu ce sa faca, cum sa o puna in slujba tarii", a sustinut Dancila. Ea le-a transmis social-democratilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei deputati PSD au votat, joi, la motiunea de cenzura, incalcand, astfel, decizia partidului de a nu isi exprima votul si a sta in banci. Este vorba despre Sorin Marius Bota, de Mihaita Gaina si Gabriel Petrea. Despre Sorin Bota se specula ca a fost convins de premierul Viorica Dancila sa nu mai sustina…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, sustine ca social-democratii care vor vota joi motiunea de cenzura impotriva Guvernului se vor compromite politic si nu vor fi iertati daca vor trada ‘partidul care i-a adus in Parlament’. ‘Eu cred ca acest lucru ii va compromite din punct de vedere politic,…

- 2 deputati PSD care plecasera la PRO Romania au revenit la social-democrati Foto: Agerpres. Cu o zi înainte de dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura, în ambele tabere se contorizeaza voturile, în contextul în care ieri doi deputati PSD care plecasera la…

- Dan Barna, apel pentru alegeri anticipate Foto arhiva Dan Barna spune ca Viorica Dancila trebuie sa vina în parlament si face apel la partidele de opozitie sa semneze pactul pentru alegeri anticipate. El mai sustine ca acest proces ar trebui sa înceapa cu motiunea de cenzura.…

- Social democrații s-au reunit luni, la sediul din Kiselef pentru a decide strategia pe urmatoarea perioada in contextul in care PSD nu mai are majoritate in Parlament, iar activitatea Guvernului este blocata. In interiorul PSD parerile sunt imparțite cand vine vorba despre soluțiile care ar trebui adoptate.…

- Social-democrații se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, anunța MEDIAFAX.Coordonatorul PES…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca desemnarea candidatului partidului pentru alegerile prezidentiale reprezinta ”momentul final de adevaruri, cautari, suparari, promisiuni si dispute”, iar de maine social-democratii trebuie sa fie ”toti pentru unu si unul pentru toti”.”Azi…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…