Dăncilă: Moţiunea de cenzură nu va trece; nu poate exista susţinere pentru nimic Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, intrucat reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi".



"Motiunea de cenzura cu care ne ameninta Opozitia nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, si au esuat lamentabil. Au mai ratat o data aceasta tentativa cand au venit in Parlament fara o viziune, fara program de guvernare si fara o echipa guvernamentala. Si tot asa vin si acum, fara alternativa si fara cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi", a scris Dancila, miercuri, pe Facebook.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

