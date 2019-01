Stiri pe aceeasi tema

- Aterizare de urgenta pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Un avion al unei companii low-cost care venea din Cipru si se indrepta spre Bucuresti a fost adus la sol! Ce s-a intamplat?

- Ministrul francez al Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, se va afla in vizita la Bucuresti intre 9 si 11 ianuarie si va vorbi cu oficiali din tara noastra despre summitul de la Sibiu si despre sustinerea pe care Franta o acorda presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, informeaza Agerpres."Nathalie…

- Vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bucuresti Saptamâna europeana continua joi, la Bucuresti, cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si a Colegiului Comisarilor pentru lansarea oficiala a presedintiei României la Consiliul Uniunii…

- Romania preia presedintia rotativa a Consiliului UE La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, România preia pentru prima data, începând de astazi, presedintia rotativa a Consiliului UE. Momentul va fi marcat pe 10 ianuarie de vizita la Bucuresti a presedintelui Comisiei…

- Viorica Dancila a declarat, duminica, la Romania Tv, ca a fost agresata in 2009 de un consilier PD. "Am avut momente neplacute cu opoziția. Au fost oameni care s-au comportat violent fața de mine. S-a ajuns la imbranceli și jigniri. Un consilier PD a coborat dintr-o mașina și m-a lovit. Eram…

- Romania ar urma sa acceada la Zona euro in anul 2024, dupa cum a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, marti, la Bruxelles, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Uniunii Europene. „Romania si-a luat angajamentul de a adera la Zona euro odata cu indeplinirea conditiilor, iar, recent, am setat un…

- Oettinger se va intalni cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Finantelor Eugen TEODOROVICI si cu ministrul delegat pentru afaceri europene. Comisarul Oettinger va participa la conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetateni" si la dezbaterea…