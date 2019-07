Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor - pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice. Totodata, conducerea social-democrata a luat act de propunerea ALDE de inlocuire a lui Teodor…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD l-a validat pe senatorul Nicolae Moga pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, in locul lui Carmen Dan, care si-a anuntat demisia, au precizat, pentru AGERPRES, surse participante la reuniune. Tot CExN a decis sa-l propuna pentru functia…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD l-a validat pe senatorul Nicolae Moga pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, in locul lui Carmen Dan, care si-a anuntat demisia, au precizat surse participante la reuniune. Tot CExN a decis sa-l propuna pentru functia de vicepremier pentru parteneriate…

- UPDATE, ora 16:36 – Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice, a anuntat, la finalul reuniunii, presedintele PSD, Viorica Dancila. Totodata,…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD l-a validat pe senatorul Nicolae Moga pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, in locul lui Carmen Dan, care si-a anuntat demisia, au precizat, Viorica Dancila in cadrul unei declarații de presa. Tot CExN a decis sa-l propuna pentru functia…

- ALDE a decis in sedinta de azi ca Ramona Manescu sa preia conducerea Ministerului de Externe, in locul lui Teodor Melescanu. Decizia vine in contextul in care premierul Viorica Dancila a cerut remanierea lui Melescanu, acuzat ca a ingreunat votul in diaspora la alegerile europarlamentare. Ramona Manescu…

- Președintele Klaus Iohannis l-a respins pe Titus Corlațean pentru funcția de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Klaus Iohannis susține, in scrisoarea trimisa premierului Viorica Dancila, ca Titus Corlațean „nu se bucura de o reputatie nestirbita, cerinta esentiala…

- Comitetul Executiv National al PSD a votat in sedinta de marti seara propunerile pentru functia de ministru al Justitiei si pentru cea de vicepremier.Ana Birchall a fost validata ca propunere a PSD pentru functia de ministru al Justitiei, functie pe care o exercita si in prezent ca interimar.…