Fostul europarlamentar Mircea Pascu este sustinut pentru functia de comisar european interimar, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. "Am considerat ca este un om cu experienta", a spus liderul PSD explicand ca, in prezent, postul de comisar pentru politici regionale a ramas liber. "Este un portofoliu important si Romania trebuie sa fie reprezentata", a punctat Dancila. Ea a afirmat ca sustinerea PSD pentru Pascu a fost unanima. "Am supus la vot aceasta optiune, am avut in unanimitate votul colegilor din Comitetul Executiv National…