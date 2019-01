Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila afirma ca se poate vorbi despre "o noua dezinformare" in ceea ce priveste amnistia, precizand ca ministrul Justitiei nu a vorbit despre acest lucru. "Ministrul Justitiei a vorbit despre ordonanta de urgenta in care sa dea posibilitatea celor judecati de complete constituite…

- Ea a spus ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader despre aceasta ordonanta. ”Toti oamenii care au suferit au dreptul sa aiba acest proces corect. Ceea ce este trist e ca multi oameni au facut puscarie, si-au distrus familiile, sanatatea. (...) Trebuie sa dam si acestor oameni o sansa“,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit, luni dimineața, cu noi precizari despre ordonanța de urgența privind recursul in anulare, pe care a anunțat-o duminica seara. Ministrul a spune ca toți cei implicați in procese la completurile de 5 judecatori de la ICCJ din perioada 2014-2018 vor putea face…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat duminica seara ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta, pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" si care nu mai sunt in termen sa poata depune contestatii in anulare. Tudorel Toader a mai anuntat si o…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanta de Urgenta in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader, scrie Hotnews.

- Prim-ministru Viorica Dancila a afirmat, într-o întâlnire informala cu jurnaliștii, ca își va asuma o Ordonanța de Urgența pe amnistie și grațiere doar daca aceasta este inițiata de Tudorel Toader.

- „Nu avem asa ceva pe ordinea de zi, nu am asa ceva pe masa guvernului (ordonanța de urgența de amnistie și grațiere - n.r.). In calitate de prim-ministru nu am un act normativ care sa prevada asa ceva. Nu am avut o discutie, deci nu pot sa va spun. Eu nu stiu daca se impune o discutie", a declarat Viorica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti, sa spuna daca i s-a cerut de catre premierul Viorica Dancila sau altcineva sa dea ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, precizand ca va raspunde la momentul potrivit.