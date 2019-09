Stiri pe aceeasi tema

- El a spus ca exista doua variante de lucru: una ca Guvernul sa vina cu o restructurare in Parlament, iar alta cu schimbarea compozitiei politice, mentionand ca el ar prefera restructurarea. "Sunt doua variante de lucru: una cu o restructurare si alta cu modificare de compozitie politica, exact…

- Primarul general Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, ca membrii acestuia au votat in unanimitate pentru un guvern mai suplu. "Toata lumea vrea restructurare: din 29 de ministere sa fie 20", a spus ea.…

- Viorica Dancila a declarat, sâmbata, dupa CEx, ca va depune plângere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, ca urmare a afirmațiilor acestuia cu privire la faptul ca Guvernul este corupt, dar nu a putut spune care este infrațiunea de care s-ar face vinovat președintele. A avut…

- Președintele PSD Viorica Dancila a declarat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național (CEx) al PSD, intrebata pe cine susține ca ministru la Educație, ca aceasta chestiune va fi discutata in CEx, precizand ca trebuie sa fie "un om care sa cunoasca sistemul".Citește și: Codrin…

- Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca a avut intalniri in cadrul coalitiei in urma carora s-a decis continuarea guvernarii PSD-ALDE și ne-cooptarea Pro Romania la guvernare. ″În cadrul Comitetului Executiv de astăzi am abordat…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, joi, la Mehedinti, ca sansele ruperii coalitiei PSD-ALDE sunt "zero", ea marturisind ca a avut o discutie cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dupa decizia partidului de a avea candidat propriu la prezidentiale. Intrebata daca este pregatita sa isi asume…

- Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat ca, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc luni, vor fi abordate mai multe subiecte, printre care si remanierea guvernamentala. ‘In Comitetul Executiv pe care il vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…