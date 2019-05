Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei de la obiectivul Centura municipiului Satu Mare, ministrul Razvan Cuc s-a aratat nemultumit de stadiul lucrarilor si a transmis antreprenorului ca nu va ezita sa rezilieze contractul in cazul in care lucrarile nu vor avansa vizibil. 'Nu veniti cu scuze, pentru ca sprijinul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a continuat vizita de astazi pe șantierul Centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, care cuprinde și al 4-lea pod peste Someș. Ministrul s-a declarat nemulțumit de ritmul lucrarilor, solicitand contructorului ca pana la sfarșitul anului sa ajunga undeva la…

- Dupa o calatorie cu trenul pe ruta Bucuresti-Constanta, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, atentioneaza ca, odata cu inceperea sezonului estival, va face controale neanuntate in garile de pe Litoral, in special in cea din...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, initiata de PNL si PMP, a fost respinsa, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 93 voturi pentru, 148 voturi contra si 5 abtineri, informeaza...

- UMB Spedition a inceput lucrarile la centura de ocolire a Bacaului pe 8 martie 2019, cu aproximativ 3 luni mai devreme decat prevede contractul semnat cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Economica.net. Sambata, dupa vizita de vineri a ministrului…

- Vizita in judetul Suceava a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, este folosita de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a-i aminti acestuia demersurile facute de autoritatile din Suceava si Cernauti pentru a se introduce un tren pe ruta Suceava-Cernauti si ...

- Premierul Viorica Dancila nu a participat vineri, la Palatul Cotroceni, la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor, Daniel Suciu si Razvan Cuc, deoarece a plecat intr-o deplasare la Madrid.Din partea Guvernului, la ceremonie,…

- Premierul Viorica Dancila i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerile ca Daniel Suciu sa fie vicepremier și ministru al Dezvoltarii, iar Razvan Cuc - ministru al Transporturilor. Șeful statului nu a dat inca un raspuns.