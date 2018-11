Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv National nu vor face referire la nume. Voi face o analiza, am facut-o deja, am terminat-o, legata de activitatea si indeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca…

- Viorica Dancila a raspuns intrebarilor jurnalistilor despre eventuala remaniere guvernamentala si despre preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, iar la finalul declaratiilor ea a fost intrebata de un jurnalist daca are un mesaj pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv. Viorica…

- Biroul permanent al PSD s-a reunit astazi, de la ora 14.00, la o zi dupa ce ministrul Justitiei a propus revocarea lui Augustin Lazar. Inaintea sedintei, premierul Viorica Dancila a vorbit, pe scurt, despre revocarea procurorului general al Romaniei.

- Klaus Iohannis a afirmat ca Romania traverseaza o perioada in care independența justiției romane este pusa la grea incercare, in contextul in care sunt tot mai frecvente atacurile la adresa justiției din partea unor politicieni lipsiți de integritate și, in aceste condiții, moralitatea si profesionalismul…

- "Vreau sa transmit procurorilor un mesaj de stabilitate. Evident, in conditiile legii. Am incredere ca Sectia pentru procurori va da interpretarea corecta", a declarat ministrul Justitiei la iesirea de la discutiile din CSM pentru clarificarea prevederilor din OUG pe justitie privind mentinerea in functie…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca prin adoptarea OUG care modifica legile justitiei, Tudorel Toader a desfiintat activitatea DNA. Liberalul sustine ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa il demita „de indata” pe ministrul Justitiei.

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…

- Critici dure pentru Viorica Dancila de la doi senatori americani, unul dintre ei fiind republicanul John McCain, contracandidatul lui Barack Obama la alegerile prezidentiale din 2008. Potrivit g4media, cei doi critica și modificarea legilor Justiției și a Codurilor penale. Scrisoarea i-a fost transmisa…