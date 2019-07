Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac numit-o "babuta" pe marea campioana intr-un interviu acordat pentru ProSport. "Chit ca babuta aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara. Sa o spunem pe aia dreapta, mai are si kilogramele pe care le are, dar atunci cand o rade,…

- Simona Halep (locul 7 WTA, 27 de ani) a învins-o pe Elina Svitolina (locul 8 WTA, 24 de ani) cu scorul de 6-1, 6-3 și s-a calificat în finala de la Wimbledon. „E un sentiment grozav, ma simt foarte bine, dar sunt emoționata. E unul din cele mai bune lucruri din viața mea.…

