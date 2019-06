"Am mentionat chiar in prima zi in care am dorit ca acest congres aiba loc ca nu trebuie in urma lui sa lase anumite fisuri sa apara in partid, ca indiferent de cine va castiga posturile sau cine va castiga aceste functii, trebuie ca din acest congres sa iesim mai uniti. Eu am sustinut acest congres si se pare ca am avut dreptate, acest congres era un moment in care aveam o conducere legitima, o conducere care isi asuma in perioada urmatoare alegerile, o conducere care efectiv sa fie sustinuta de cat mai multe organizatii si sa aiba increderea cat mai multor organizatii. In acelasi timp, cred…