- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie si mandrie!", a scris Viorica Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie exceptionala…

- Premierul Viorica Dancila a felicitat-o pe Simona Halep pentru titlul caștigat la Wimbledon:Vezi și: Simona Halep, prima reacție dupa ce a caștigat finala de la Wimbledon. Este INCREDIBIL! Nu voi uita niciodata ”Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile…

- Ambasada marii Britanii in Romania a reacționat, pe pagina de Facebook, dupa victoria din semifinala de la Wimbledon a Simonei Halep.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' "Congratulations, Simona Halep! You are one of the players who…

- "Felicitari campioanei noastre pentru meciul exceptional din semifinala de la Wimbledon! Multumim, Simona, pentru inca o fila in istoria sportului romanesc scrisa atat de frumos! Succes in marea finala! Suntem cu totii alaturi de tine", afirma Viorica Dancila, joi, intr-o postare pe Facebook.Simona…