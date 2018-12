Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat duminica, la Parlament, la ședința Consiliului Național al PSD, despre tensiunile din partid care au avut loc in anul 2018, tensiuni care au culminat cu o scrisoare anti-Dragnea și cu excluderi din partid, ca cei care i-au cerut demisia liderului PSD…

- Liderii social-democrați s-au reunit, duminica, in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, inainte de ședința Consiliului Național al PSD. Premierul Viorica Dancila a venit impreuna cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la intalnirea informala a social-democraților.

- Social-democrații se reunesc, luni la Parlament, incepand cu ora 14.00, in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca printre temele de discuție va fi prezentarea rezultatelor vizitei efectuate de Guvern la Bruxelles, scrie Mediafax."Trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament, acolo unde participa la o ședința in biroul lui Liviu Dragnea. Social - democrații discuta, astazi, despre remanierile din Guvernul Dancila, dar și despre strategia pe care o vor aplica daca președintele Klaus Iohannis va tergiversa numirea de noi miniștri…

- Conducerea largita a PSD se reunește luni la 12 la Parlament. Oficial, Comitetul Executiv va discuta propunerile de numire a reprezentanților PSD pentru doua autoritați ale statului. Surse din partid susțin ca tot atunci ar putea fi decise și sancțiuni pentru contestatarii președintelui Liviu Dragnea.…

- Liviu Dragnea a facut primele declarații inainte de ședința Biroului Politic Național al PSD.Acesta a declarat ca "ceea ce am avut de spus am spus in CEx. Eu nu ma schimb". O parte din contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, s-au reunit, luni, la Parlament, intr-o ședința in…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…