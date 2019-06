Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a caștigat primele doua meciuri din grupa C de la EURO 2019, 4-1 cu Croația și 4-2 cu Anglia. Luni va fi ultimul meci din grupe pentru „tricolori", impotriva Franței U21. Iata 5 fotbaliști fundamentali pentru selecționerul Sylvain Ripoll (47 de ani) din lotul de U21 al Franței, adversari…

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…

- Anglia U21 a pierdut meciul cu Franța U21, scor 1-2, iar selecționerul Adrian Boothroyd iși pune in garda jucatorii inaintea meciului cu „tricolorii" lui Mirel Radoi. Dupa ce Romania U21 a facut spectacol in meciul cu Croația, scor 4-1 (Vezi aici rezumatul video), englezii se tem sa nu mai faca un pas…

- Romania U21 a invins marți cu 4-1 Croația U21, in primul meci din grupa C de la EURO 2019. Ionuț Radu (22 de ani) a postat la scurt timp dupa finalul meciului un mesaj pe pagina personala de Facebook in care le cere suporterilor sprijinul necondiționat și incredere deplina in „naționala" Romaniei. ...

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Nenad Gracan, selecționerul Croației U21, a laudat reprezentativa de tineret a Romaniei, care a facut instrucție cu echipa antrenata de el in primul meci de la EURO 2019, scor 4-1. Intrebat de reporterul GSP.ro daca Romania poate caștiga titlul european, selecționerul in varsta de 57 de ani a laudat…

- Nationala mica se afla in Italia, unde maine va debuta la Europenele U21, acolo unde nu a mai fost prezenta in ultimele doua decenii. Romania se afla intr-o grupa imposibila, cu Anglia, Franta si Croatia, dar fotbalul demonstreaza de multe ori ca nimic nu este imposibil. Alaturi de echipa ce reprezinta…

- Printre echipele participante se numara si nationala Romaniei, care revine la un turneu final U21 dupa … 21 de ani! Un turneu pe care pasionatii de fotbal din Bihor il pot urmari cu o atractivitate mai mare intrucat golgheterul nationalei pregatite de Mirel Radoi este bihoreanul…