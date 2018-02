Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Ziua Protecției Civile in Romania a fost marcata de pompierii hunedoreni prin organizarea Porților deschise, avansari in grad inaintea expirarii stagiului minim și prezentarea tehnicii intrata de curand in dotarea I.S.U. Hunedoara. Pentru merite deosebite și comportare demna au fost avansați…

- Reprezentanții instituțiilor din Bistrița-Nasaud s-au intalnit astazi in curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud pentru a sarbatori Ziua Protecției Civile. In ciuda codului galben de ger, a avut loc o defilare pentru a consemna cei 85 de ani de la inființarea Protecției Civile…

- La 28 februarie, sarbatorim Ziua Protectiei Civile din Romania, data la care Regele Carol al II-lea semna Inaltul Decret Regal din 1930, publicat la 23 martie 1933 in Monitorul Oficial al Romaniei ca Regulamentul Apararii Pasive contra atacurilor aeriene. Scopul acestuia era acela de a „limita efectele…

- Ziua de 28 Februarie este declarata Ziua Protectiei Civile din Romania. De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale,…

- Cu prilejul „Zilei Protectiei Civile din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crișana” al Judetului Bihor va organiza o serie de activitati ce vizeaza informarea populatiei cu privire la tipurile de riscuri specifice judetului nostru, precum si familiarizarea cetatenilor cu masurile…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Pentru ca se apropie Ziua Protecției Civile din Romania, pompierii aradeni au donat sange – așa cum fac in fiecare an. “Campania pentru donare de sange, cuprinsa an de an in programul premergator Zilei Protecției Civile din Romania, s-a desfașurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) cere Guvernului predictibilitate si stabilitate pentru mediu de afaceri. Reprezentantii AOAR au transmis ca nu vor scutiri de taxe si impozite, ci un mediu predictibil si logic pentru ca afacerile romaneste sa se poata dezvolta si sa poata…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Seful PSD si premierul vor face anunturi in premiera. Aflati masuri de ultima ora ale Guvernului Dancila, ce se intampla cu pensiile si cu salariile, ce a vorbit Liviu Dragnea cu Klaus Iohannis la Cotroceni. Liviu Dragnea va face dezvaluiri explozive despre fata ascunsa a statului paralel.

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Deputatul minoritatilor germane, Ovidiu Gant, nu va vota pentru investirea guvernului Viorica Dancila, cel de-al treila guvern propus de PSD in decurs de un singur an de zile. Deputatul de Timis a postat pe Facebook un text prin care isi motiveaza decizia. „Forumul Democrat al Germanilor din Romania…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Patronatele iau pozitie in ceea ce priveste Ordonanta de Urgenta a Guvernului care se refera la premiile ANAF din amenzi. Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sunt de parere ca OUG 116/2017 incalca articolul 56 alin. (1) din…

- Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentantii grupului parlamentar al minoritatilor nationale se vor intalni cu presedintele Iohannis la ora 15,30. PSD - ALDE Social-democratii…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu o delegație a companiei Ford condusa de vicepreședintele Andrew McCall, intrevedere ce face parte din dialogul constant dintre Guvern și reprezentanții mediului de afaceri, potrivit unui comunicat al Guvernului remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Ministerul Afacerilor Externe susține ca știe despre decesul romancei din Spania, mama a cinci copii. Diplomația romana precizeaza insa ca minorii sunt in grija statului spaniol din 2013. Romanii din Diaspora au circulat pe Facebook fotografia femeii și cateva detalii despre cazul sau, sperand ca rudele…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, i-a sesizat ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, problema lipsei cadrelor calificate din invatamantul romanesc, indeosebi in zona rurala, in cadrul unei interpelari parlamentare. Parlamentarul botosanean a aratat ca foarte multe localitati…

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania suspenda protestul programat pentru miercuri, in zona Pietei Victoriei din Capitala. Reprezentantii COTAR au luat decizia dupa o intalnire pe care au avut-o in aceasta seara cu ministrul transporturilor. Aproximativ 35.000 de transportatori…

- Pentru prima data dupa mult timp, placile tectonice din PSD nu se mai mișca alandala. Dimpotriva. Echilibrul s-a rupt. Ele se deplaseaza într-o singura direcție. La capatul acestui proces, care nu va dura prea mult, Liviu Dragnea își pierde ambele funcții. De președinte al celui mai mare…