- Astazi este ziua dedicata Imnului Național al Romaniei, expresie a conștiinței naționale care se afirma in zilele revoluției pașoptiste, careia Romania de astazi ii datoreaza un pas major pe drumul spre independența, unitate și garantare a libertaților cetațenești. In cele mai inalțatoare momente ale…

- Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Imnului Național, afirmand ca dragostea generației viitoare pentru simbolurile naționale ale Romaniei trebuie intarita.Premierul a adaugat ca dimensiunea fundamentala a atitudinii romanești in fața istoriei trebuie incurajata și cultivata.„Astazi…

- Astazi este ziua in care sarbatorim Imnul Național Romaniei, ”Deșteapta-te Romane”. ”Sa-l onoram si sa-l cantam cu mandrie oriunde ne-am afla! In imagini sunt Militarii din garnizoana Zalau intonand Imnul National pe cel mai inalt punct din Romania, Varful Moldoveanu. Cantam impreuna?” au scris pe reprezentanții…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 29 iulie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei.Va prezentam in continuare textul mesajului: „Pe 29 iulie, sarbatorim, ca in fiecare an, «Ziua Imnului Național», unul dintre simbolurile naționale care ne insufla…

- La originea imnului national al Romaniei se afla poemul patriotic ''Un rasunet'', scris de Andrei Muresanu si publicat pentru prima data in numarul 25 din 21 iunie 1848 al suplimentului ''Foaie pentru minte, inima si literatura'', pe o melodie culeasa de Anton Pann. A fost intonat in timpul Razboiului…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a participat, marți, 16 iulie 2019, alaturi de premierul Viorica Dancila la prezentarea bilanțului Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, in plenul Parlamentului European. In cadrul intalnirii oficiale care a avut loc la…

- Romania a facut foarte putine progrese in adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la ingrijorarile legate de controversata sa reforma a sistemului judiciar, atrage atentia organismul anticoruptie al Consiliului Europei,…

- "Istoria este facuta de oameni. Așadar, efortul fiecaruia dintre noi este important! Prin acțiuni concrete și responsabile, prin alegeri ințelepte și fapte altruiste, putem influența parcursul acestei țari, al comunitații din care facem parte. Va invit sa reflectam astazi pentru cateva momente asupra…