- Viorica Dancila va cauta astazi sa castige sprijinul Comitetului Economic si Social European, cel mai important for consultativ al institutiilor europene pentru perioada Presedintiei la Consiliul UE. Din pacate, imaginea Guvernului in raport cu acest for a fost compromisa atunci cand premierul i-a demis…

- Romania a preluat Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene avand o convingere ferma proeuropeana, care va ghida tara noastra in avansarea agendei comunitare, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European de la Bruxelles. Declarațiile…

