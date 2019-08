Stiri pe aceeasi tema

- Secretarii de stat din Ministerul Apararii Nationale, Nicolae Nasta (ALDE) șef al departamantul pentru politica de aparare si Doru-Claudian Frunzulica (PSD) șef al departamentul pentru armamente, au facut marti schimb de functii, prin decizii ale premierului Viorica Dancila, actele fiind publicate…

- "Pentru Guvernul pe care il conduc, tinerii și viitorul lor in țara raman o prioritate absoluta. Am avut astazi o intalnire la Palatul Victoria cu tineri studenți, o discuție deschisa și aplicata cu reprezentanți ai noii generații in care credem și pe care vrem sa ii ascultam mai mult, mai des și…

- Republica Moldova are nevoie de sprijinul si experienta Romaniei in consolidarea capacitatilor administratiei publice locale, dar si centrale, a declarat prim-ministrul moldovean, Maia Sandu, marti, la finalul intrevederii avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Am avut discutii constructive…

- Guvernul Romaniei si Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei www.coalitia.org lt;http: www.coalitia.orggt; vor colabora pentru stimularea cresterii economice, care sa se reflecte si in imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor romani.Aceasta a fost concluzia intalnirii desfasurate astazi, la Palatul…

- Guvernul si Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei vor colabora pentru stimularea cresterii economice, care sa se reflecte si in imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor - a fost concluzia intalnirii desfasurate miercuri, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul Viorica Dancila si mai multi membri…

- Guvernul Romaniei și Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (www.coalitia.org ) vor colabora pentru stimularea creșterii economice, care sa se reflecte și in imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor romani. Aceasta a fost concluzia intalnirii desfașurate astazi, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul…

- Invatatorul are o misiune nobila si poarta cu sine o responsabilitate imensa prin contributia in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor fiecarui copil, a declarat miercuri premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj transmis de Ziua invatatorului. Sefa Guvernului a aratat ca sustine cu toata convingerea…

- Mai multi lideri PSD se afla la sediul PSD din Baneasa, unde au fost convocati in numar mare lideri si ministri ai partidului si unde a sosit la aceasta ora si Viorica Dancila, scrie news.ro. Sedinta a fost precedata de o reuniune a Cabinetului, la Palatul Victoria, pe tema rezultatelor scrutinului…