- "Am trimis un mesaj catre ambasada SUA sa discutam. Ambasadorul Klem (Hans Klemm n.r) a fost de acord. Am avut o discutie telefonica cu el si m-a asigurat de toata colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, sa vedem ca este in regula si sa transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sâmbata, într-o intervenție la Realitatea TV, ca a transmis un mesaj Ambasadei SUA în România, cu aprobarea premierului Dancila, referitor la cazul fetitei de 8 ani, din Mehedinti,

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul Sorinei, fetita din Mehedinti adoptata de o familie din SUA si luata in mod brutal de autoritati din casa celor la care se afla in plasament si a precizat ca isi cere scuze public.

- Ministrul Muncii Marius Budai a declarat sambata, referindu-se la cazul Sorinei, fetita din Mehedinti adoptata de o familie din SUA si luata in mod brutal de autoritati din casa celor la care se afla in plasament, ca a trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorinta de a avea o colaborare si a se asigura…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…

- Premierul Viorica Dancila a asigurat opinia publica, sambata dimineața, despre cazul fetiței de opt ani, infiata de o familie din SUA și luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, ca vor fi sancționați toți care vor fi…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai, a anuntat vineri seara ca a cerut un raport de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj (DGASPC) in care sa se spuna exact ce s-a intamplat in cazul fetitei din Baia de Arama, adoptate de o familie de romani din SUA,…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei…