Dăncilă, mesaj alarmant de la Bruxelles: Europa este divizată. De aceea am venit aici "O criza profunda de incredere la nivel european, a criza a dublului standard si o divizare a Europei, intr-adevar, aceasta este situatia actuala si trebuie sa pornim de la situatia reala pentru a gasi solutiile care sa duca la o ameliorare a acestei situatii. Intr-adevar, Europa este divizata, intr-adevar avem dublu standard. Noi avem nevoie de o Europa unita si in care toate statele membre sa fie tratate in mod egal, iar acest lucru nu depinde decat de noi, de modul in care ne vom raporta la provocarile existente, de modul in care vom da raspunsul asteptat de cetateni. Daca vom continua divizand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenta speciala de la Carmen Dinu, Bruxelles Criza de incredere la nivel european, Brexit, bugetul multianual al UE, dar și politica de coeziune au fost cateva dintre temele abordate de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, la sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European. "O criza…

- Premierul a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, care are loc la Bruxelles. "As vrea sa fac o ultima precizare, pentru ca mai multi dintre dvs. au facut referire la statul de drept, la Justitie…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, la sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, despre o criza profunda de incredere la nivel european, o criza a dublului standard si o divizare a Europei. "O criza profunda de…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca in Romania statul de drept este respectat iar Guvernul nu a avut niciun fel de interferenta in Justitie. Premierul a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea…

- Premierul Viorica Dancila prezinta, joi, la Bruxelles, prioritațile președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ea susținând ca "românii au pornit pe acest drum conduși de o convingere ferma proeuropeana"."Am pornit pe acest drum al președinției Consiliului…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat astazi, 8 ianuarie 2019, la Bruxelles, prima reuniune a Consiliului Afaceri Generale sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. In deschiderea reuniunii, ministrul delegat pentru afaceri europene a prezentat prioritatile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, aflat miercuri intr-o vizita de lucru la Bruxelles, a subliniat necesitatea unei stranse cooperari cu membrii romani ai Parlamentului European si a sprijinului actorilor sociali in promovarea mandatului Romaniei la Consiliul Uniunii Europene,…