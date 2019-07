Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarant, miercuri seara, ca iși menține afirmațiile potrivit carora ceea ce s-a intamplat in seara de 10 august in Piața Victoriei a fost o lovitura de stat. Premierul a adaugat ca instanța va decide cine trebuie sancționat pentru incidentele de atunci. ”In momentul in…

- "In momentul in care se forțeaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. Eu știu un lucru, ca au incercat sa intre in cladirea Guvernului. Uitați-va in orice stat membru al UE, daca cineva ar incerca sa intre in Guvern, cum ați cataloga acest lucru? In…

- ”Nu e momentul in care sa-mi exprim regretele. Regrele sunt tardive. E momentul sa ma gandesc cum fac sa-mi duc partidul catre caștig. Nu am avut un discurs anti-european in Parlamentul European. Nu am fost anti-europeana niciodata, am cerut doar tratament egal cu celelalte state membre”, a zis Dancila…

- Traian Basescu a scris pe Facebook, in urma cu puțin timp, ca guvernul ar fi trebuit sa demisioneze. Fostul președinte al Romaniei a avertizat PNL - Alianța 2020 USR Plus și PMP ca o eventuala moțiune de cenzura ratata va consolida alianța PSD - ALDE la guvernare. Basescu a mai spus ca decat sa-și…

- ”Noua putere din PSD, personificata de doamna Dancila, incearca o tatonare, daca nu chiar o cochetare cu instituția prezidențiala și, ca atare, in materie de justiție, cel puțin, incearca sa semnalizeze o schimbare de macaz. Ori, situația lui Calin Popescu Tariceanu, care putea fi tranșata de mult,…

- Aflat la Craiova, liderul social-democrat a fost intrebat cum vede recentele afirmatii facute de catre sefa Guvernului cu privire la consultarea populara si daca va vota, duminica, la referendum. “N-am vazut declaratia, dar daca a zis asa, e foarte bine. PSD-ul tot timpul a spus, in frunte cu mine,…

- Premierul Viorica Dancila i-a criticat, vineri, pe cei care protesteaza in timpul vizitelor sale prin tara, si i-a acuzat ca "sunt usor de cumparat". "In momentul in care ești rau intenționat, in momentul in care ești un om slab, ca in atributul oamenilor slabi este violența verbala și violența fizica,…

- In acest context, liderul Pro Romania a adaugat ca nu ar vota pentru un guvern Ludovic Orban, despre care a apreciat ca ar fi "ca si cand sari din lac in put". "Vreau sa va spun de pe-acum, am votat in Parlament si probabil voi vota daca putem sa inlocuim guvernul doamnei Dancila, ca nu-i…