Dăncilă merge la referendum, pe 26 mai. Buzatu: Operațiune de manipulare "Nu cred ca este o decizie, ci mai degraba o opinie, o parere in legatura cu o anumita conduita ce trebuie adoptata in cadrul referendumului. Aceasta parere nu este obligatorie pentru toti membrii PSD si nici chiar parerea presedintelui PSD, in materie de exprimare a optiunilor in cadrul acest refrendumului, nu este obligatorie pentru niciunul dintre membrii partidului. Eu insa am spus tutuor ca nu voi participa la aceasta operatiune de manipulare initiata de presedintele Iohannis si ca ii indemn pe toti sa analizeze cu atenție si, daca vor trage concluzia ca acest referendum este o simpla… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- "Nu mi-a fost si nu imi este in continuare foarte usor sa le solicit tuturor colegilor mei si simpatizantilor care vin la aceste mitinguri sa nu riposteze. A fost foarte greu, foarte, foarte, foarte greu ca la Iasi niciun membru, niciun simpatizant sa nu riposteze. A fost o munca de lamurire dusa…

- Liviu Dragnea susține ca singura varianta pentru remanierea guvernamentala este cea realizata prin Parlament, menționand ca președintele nu va accepta propunerile premierului."Ii doresc succes doamnei Dancila sa aștepte. Nu cred ca il mai intereseaza pe Iohannis. Se va intampla cand se va…

- Referendumul are aatiuni electorale Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca intrebarile pentru referendumul din 26 mai sunt ”neclare”, apreciind ca acest demers al presedintelui Iohannis se face ”cu incalcarea” recomandarilor Comisiei de la Venetia si a deciziei CCR. „Prin decret…

- ”Fiind vorba despre remaniere, in situația de remaniere, președintele este cel care decide, nu premierul, așa scrie in Constituție. Președintele numește și revoca la propunerea primului ministru, de aici incolo e treaba președintelui daca o face, cand o face și cum o face” a spus Augustin Zegrean,…

- Ioan Muntean, fost deținut politic, a participat vineri la consultarile de la Cotroceni, convocate de presedintele Iohannis, facand parte din delegatia PSD. Acesta i-a cerut președintelui sa semneze decretul de revocare al lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei."Da,…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost reales la sefia formatiunii, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Kelemen Hunor a fost reales in functie cu 728 de voturi "pentru" si 26 "impotriva" din totalul celor 757 de voturi valabil exprimate. La Cluj-Napoca are loc, vineri…