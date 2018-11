Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a afirmat, miercuri, ca va participa la festivitatile organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, precizand ca este posibil sa nu ia parte la receptia de la Palatul Cotroceni. Insa, informatia ca Dancila va merge la eveniment apare in agenda oficiala a premierului, publicata vineri…

- Premierul Viorica Dancila participa vineri, incepand cu ora 18,00, la receptia oferita de presedintele Klaus Iohannis in Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca nu va participa la receptia de 1 Decembrie…

- In pragul implinirii unui secol de la Marea Unire, presedintele Iohannis ofera, la Palatul Cotroceni, traditionala receceptie cu prilejul Zilei Nationale. Daca inca de zilele trecute, intrebati fiind de presa daca vor participa la acest eveniment atat Liviu Dragnea, cat si Calin Popescu Tariceanu au…

- Potrivit programului anuntat de Guvern, premierul Viorica Dancila va participa, vineri, de la ora 18.00, la receptia oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei la Palatul Cotroceni. Receptia va avea loc in Sala Unirii. Luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in urma sedintei…

- Viorica Dancila a acceptat invitatia lui Klaus Iohannis la receptia de la Palatul Cotroceni, organizata cu ocazia Zilei Nationale, fiind insa singurul reprezentant al coalitiei guvernamentale PSD-ALDE care va fi prezent. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu vor participa.

- Dupa ce inițial a anunțat ca nu va merge la recepția organizata de președintele Romaniei la Palatul Cotroceni cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, prim-ministrul Viorica Dancila s-a hotarat sa accepte invitația lui Klaus Iohannis, informeaza Antena 3. Recepția oferita cu prilejul…

- "A fost foarte racit și nu a ascultat sfatul medicilor, sa stea trei zile acasa, a avut foarte multe intalniri. Are o forma de pneunomie, iar medicii i-au interzis in mod foarte clar sa iasa la -5 grade, deși el a dorit lucrul asta. Eu i-am spus ca iși pune in pericol mai mult decat sanatatea.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea nu va participa la evenimentele dedicate Zilei Nationale a Romaniei, dupa ce medicul i-a recomandat sa nu stea atatea ore la temperaturi scazute, transmit reprezentantii cabinetului de presa al Camerei Deputatilor. Sursa citata transmite ca, pe data de 1 decembrie,…