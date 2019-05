Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al Partidului Social Democrat, a anuntat ca la inceputul saptamanii viitoare va efectua o vizita la Bruxelles, unde va avea intalniri cu mai multi lideri europeni, intre care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.De asemenea,…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat luni, la Antena 3, ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu are pregatirea necesara sa emita judecați de valoare despre statul de drept, dupa ce acesta a trimis primilor patru oameni in statul roman o scrisoare in care amenința…

- Liderii socialistilor europeni prezenti la Sibiu pentru a participa la summit-ul UE se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa se intalneasca…

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european, se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se vor intalni din nou, miercuri, la Bruxelles. Este a treia discutie a premierului cu Timmermans, in trei saptamani, scrie news.ro.Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul…

- Premierul Viorica Dancila și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au stabilit inființarea unui grup de lucru pe tema justiției. Surse din coaliție au explicat ȘTIRIPESURSE.RO ca decizia a venit ca soluție de avarie pentru a detensiona relația dintre oficialii de la Bruxelles…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, intr-un interviu difuzat de Romania TV, ca a convenit cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, crearea unei comisii mixte, formata din experti ai Guvernului si de la Bruxelles, care sa analizeze punctual stadiul MCV. Ea a spus ca…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, informeaza News.ro.Citește și: Lodovic Orban 'gand la gand' cu președintele: 'Decizia presedintelui de a retrimite Parlamentului Legea bugetului de stat, este o decizie…