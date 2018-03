Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a participat ieri la dineul oferit cu ocazia Zilei Internationale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania.La eveniment, premierul a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati, legislatia…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului". Potrivit unui comunicat al Guvernului, demersul survine ca urmare "a interesul public privind...

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, in cadrul intalnirii, premierul si ambasadorul turc au reconfirmat angajamentul ambelor parti pentru consolidarea relatiei bilaterale, pe baza parteneriatului strategic, cu accent pe aprofundarea cooperarii economice si sectoriale, transmit reprezentantii…

- Conventia votata la Congresul PSD privind aderarea Romaniei la zona euro pana cel tarziu in 2024 este "o noua farsa politica a partidului condus de infractorul Liviu Dragnea", acuza Siegfried Muresan de la Bruxelles, facand o analiza rece a regreselor actualei guvernari. Europarlamentarul…

- Exista insa o disputa pe marginea originilor si semnificatiilor de inceput ale acestei zile de sarbatoare. E ziua femeii sau a mamei? Sa ne intoarcem privirea insa in istorie… Ziua Internationala a Femeii, sarbatorita pe 8 martie, a fost mai intai expresie a luptei femeilor muncitoare pentru dobandirea…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Mesajul primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, cu prilejul celebrarii, in data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeii: “Un gand plin de admirație, frumos și respect pentru cele care, prin iubire, emoție, delicatețe, devotament, incredere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, in cursul acestui an, Foaia de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre Romania si Franta. Potrivit unui…

- Ministerul Mediului vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat masinile date la casare sa aiba obligatoriu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) facuta la zi. O aberatie legislativa am putea spune daca ne uitam ca mare parte din beneficiarii programului tocmai astfel de masini au casat - care…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ pentru a discuta despre problemele legate de accesarea finanțarilor europene. Primul ministru le-a promis edililor ca se vor gasi soluții pentru simplificarea procedurilor. Premierul Viorica Dancila o intalnire…

- Luna viitoare, premierul Viorica Dancila va efectua o vizita in județul nostru, pentru a lua parte la un eveniment al Organizației de Femei a PSD Argeș. „Undeva in a doua parte a lunii aprilie, la nivelul organizației de femei intenționam sa organizam o acțiune naționala, posibil chiar internaționala,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Astazi va…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie 2018. Conform unui comunicat al Guvernului, Dancila va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și președintele Comisiei Europene,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Premierul Viorica Dancila, pe 20 februarie la CNCD Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii va organiza saptamâna viitoare pe 20 februarie audierea premierului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate…

- In Ordonanța de Urgența (OUG) privind Codul fiscal adoptata joi au fost insusite observatiile Ministerului Justitiei, iar in privinta impactului bugetar al acestuia Ministerul Finantelor va oferi lamuriri, potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. ”Ordonanta a primit toate avizele,…

- In cadrul ședinței comune a Parlametului și Guvernului, premierul Pavel Filip a declarat ca in aceasta sesiune și-a propus sa reușeasca sa aprobe legea bugetului pentru anul 2019."Cand am facut bilanțurile, ne-am axat pe doua dimensiuni importante.

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- "Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu, nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu inseamna ca vreun ministru din cele doua Guverne renunta la SPP. Deci,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței impotriva Femeilor ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, adoptarea de urgența a unor masuri eficiente de monitorizare a agresorilor și deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in fiecare luna un raport privind stadiul implementarii programului de guvernare pentru fiecare minister, avertizandu-i ca va fi "foarte exigenta” in privinta indeplinirii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului.

- Guvernul din Sri Lanka a revenit asupra deciziei de a aboli o lege de 39 de ani, care le interzicea femeilor sa cumpere alcool sau sa fie angajate in locuri in care se vand sau se fabrica bauturile alcoolice, informeaza Reuters.Ministrul de Finante, Mangala Samaraweera, a suprimat saptamana…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) anunta, intr-un comunicat transmis miercuri, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. Potrivit ANCPI, in 2018,…

- ♦ Anul ce se incheie va ramane unul al contradictiilor ♦ In vreme ce economia a crescut in cel mai rapid ritm de la criza incoace, oamenii de afaceri au trait cele mai intense momente de tensiune de la revolutie incoace, din cauza schimbarilor frecvente si controversate ale legislatiei fiscale.…