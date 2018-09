Dăncilă, mandat. Tăriceanu: O apreciez. Face eforturi deosebite "Eu am vazut o serie de lucruri care sunt taxate de presa ca gafe si care n-au nicio legatura cu o actiune gresita. Sigur ca se poate intampla oricui sa faca si greseli si nimeni nu e scutit de astfel de greseli. Si eu cand eram prim-ministru poate am facut greseli sau sigur am facut greseli. Ieri, de exemplu, m-am intalnit cu doamna Dancila la Parlamentul European. Am avut o discutie directa cu domnia sa - avusese o serie de intalniri, urmau si altele (...). Am vazut prestatia doamnei Dancila, pe care o apreciez, am vazut ca intr-adevar se vede ca are o experienta europeana, cunoaste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

