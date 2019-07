Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri seara, ca se va ocupa personal "de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem", in urma modului in care s-a actionat in cazul disparitiei fetei din Caracal. "Urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne…

- Premierul Viorica Dancila a cerut, vineri seara, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, dupa cazul de la Caracal, unde Politia a intervenit dupa 19 ore de la primul apel la 112 al adolescentei care a anuntat ca este sechestrata in casa unui barbat. ”Cred ca seful Politiei Romane trebuia…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului afacerilor interne, Nicolae Moga, sa coordoneze, direct, ancheta in cazul cutremurator din OltLa solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta…

- Premierul Viorica Dancila a cerut o ancheta privind modul in care autoritațile au intervenit in cazul crimelor din Caracal dand asigurari ca cei vinovați vor fi sancționați. Dancila l-a trimis pe ministrul de Interne, Nicoale Moga, la fața locului. ”Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie…

- Doua disparitii trase la indigo provoaca mari semne de intrebare in Caracal! O adolescenta de 15 ani e de negasit de mai bine de 24 de ore, dupa ce s-ar fi urcat intr-o masina la ocazie. In conditii similare a disparut si o alta eleva, in urma cu aproape patru luni, intr-o localitate invecinata. Si…

- Comania de Transport Public Iasi organizeaza selectie in vederea ocuparii urmatoarelor posturilor vacante din cadrul sectiei nr.3 Tramvaie: ► electrician - 2 posturi; ► lacatus mecanic - 2 posturi; ► strungar - 1 post; ► sudor - 2 posturi; ► bobinator - 1 post. Conditii…

- Violeta Stoica Unul dintre cele mai importante contracte de mediu a fost semnat, ieri, la Ploiești, in prezența premierului Viorica Dancila și a mai multor miniștri ai Guvernului Romaniei. Este vorba despre contractul de concesiune a operarii stației de sortare a deșeurilor Boldești Scaieni și a stației…

- Vești bune pentru mii de romani care vor sa activeze in acest domeniu! Un manager a facut o postare pe Facebook prin care a anunțat ca se vor face angajari. Acesta a spus ca viitorii angajați vor avea parte de multe beneficii cum ar fi dotari si angajați calificați pentru acest job. Citește AICI…