Dăncilă: Mă angajez că vom face o autostradă CAP-COADĂ! “Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mandri de ce am realizat. Romanii nu au timp sa astepte. Romanii au nevoie de investitii (…). Ma angajez ca vom face o autostrada cap-coada. Am demarat deja analiza sa vedem care este proiectul pliat pe asteptarile romanilor. Nu voi mai tolera niciun fel de intarziere!”, a spus Dancila. Premierul s-a referit si la proiectele deja demarate, parteneriatele public-privat pentru autostrazile Ploiesti-Brasov si Targu Neamt – Iasi. Legat de fondurile europene, Dancila a subliniat ca a preluat guvernarea de la tehnocrati cu “zero… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana trecuta pentru revizuirea studiului de fezabilitate pe tronsonul Tg. Mures -…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a participat astazi, 9 mai 2019, la Iași, la semnarea contractului pentru revizuirea studiului de fezabilitate aferent segmentului de autostrada Targu Neamț – Targu Mureș. Pentru A8 Targu Mureș –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.