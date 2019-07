Dăncilă: Luptăm pentru un portofoliu important de comisar european; energia, transporturile, mediul ar însemna mult Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania trebuie sa lupte pentru a obtine un portofoliu important de comisar european, mentionand ca pentru tara noastra energia, transporturile, mediul ar insemna foarte mult. De asemenea, premierul a spus ca Romania nu a dus pana la final mandatul de comisar pe Politica regionala si ca ar putea sa solicite inca o data acest portofoliu. "Trebuie sa subliniez ca Romania, prin decizia presedintelui Juncker, nu trebuia sa mai vina cu un comisar interimar. Am si primit scrisoare de la domnul Juncker, mi se sublinia ca e perioada scurta si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

