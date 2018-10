Dăncilă: Luni se va lansa licitaţia pentru realizarea autostrăzii Ploieşti - Braşov Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila.



"Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect asteptat de mult timp si pentru care Guvernul a facut eforturi in ultimele luni. In termen de 30 de zile, investitori romani si straini pot depune ofertele, iar tipul licitatiei va fi selectia competitiva. Vor urma negocieri cu investitorii selectati, astfel incat in luna decembrie estimam semnarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

