Premierul Viorica Dancila a declarat ca propunerile de remaniere le care le va prezenta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD nu vor face referire la nume, ci la activitatea desfasurata de acestia pentru indeplinirea programului de guvernare. "Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv National nu vor face referire la nume. Voi face o analiza, am facut-o deja, am terminat-o, legata de activitatea si indeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit in fata romanilor…