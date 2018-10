Premierul a mers mai intai in localitatea Slobozia, din orasul Roznov, unde se deruleaza o investitie de regularizare a paraului Cracau, iar la finalul vizitei a declarat ca este multumita de stadiul lucrarilor. Acelasi lucru l-a constatat si cu privire la lucrarile din comuna Borca, ocazie cu care a spus si ca strategia Guvernului in privinta inundatiilor este "sa previna si nu sa trateze".



"Am fost in mai multe judete in timpul inundatiilor, atunci cand au fost inundatii in iunie - iulie, si am spus atunci ca vom schimba abordarea, ca este mult mai bine sa previi decat sa tratezi…