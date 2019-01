DĂNCILĂ, luată peste picior. “Nu știe ”decât să bâiguie “Yes”, “Thank you” și “Hehe” “Am spus inca din vara ca deplasarile Vioricai Dancila peste hotare trebuie oprite, pentru ca premierul PSD face rau Romaniei prin nivelul sau intelectual catastrofal, care afecteaza din pacate chiar si banala recitare de pe foaie, exclusiv in limba romana, la care e condamnata. Fiind incapabila chiar si de o lectura decenta in limba romana, doamna Dancila poate afecta interesele nationale si de securitate ale Romaniei si ne poate jigni partenerii. Carentele educationale ale premierului o fac pe aceasta sa afirme ca descurajarea NATO e o prioritate si ca Romania a devastat Franta si Germania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a amendat, marti, Mastercard cu uriasa suma de 570,6 milioane de euro (648,3 milioane de dolari) dupa ce americanii au limitat posibilitatea comerciantilor de a beneficia de conditiile mai bune oferite de banci din Uniunea Europeana la serviciile de plata cu cardul. "Regulile…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la semnarea tratatului franco-german și a explicat ca odata semnat, acesta va aduce beneficii Uniunii Europene.”Am participat la semnarea tratatului de pritenie franco-german și intreaga manifestare a fost una foarte buna. Este un lucru arhicunoscut…

- Romania a atras in primele noua luni din acest an puțin peste 2,2 milioane de turiști straini, in creștere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2017, reiese dintr-o publicație a Institutului Național de Statistica (INS). Aceștia au adus in țara circa 5,2 miliarde lei, iar jumatate din acești…

- Din mesajul premierului Romaniei razbate un atac direct la Uniunea Europeana care a refuzat acceptarea Romaniei in spațiul Schengen, dar a permis acest lucru pentru Bulgaria, partenera de aderare a țarii noastre. Viorica Dancila le cere romanilor sa fie uniți pentru ca "admiterea Romaniei in spatiul…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat), conform agerpres.ro.Tudor Chirila DA ADUNAREA…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- Avocatul clujean Ciprian Paun specializat în litigii și tranzacții financiare și conf. univ la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor aUniversitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca trage unele semnale de alarma. Într-o postare pe Facebook,…

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…