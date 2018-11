Stiri pe aceeasi tema

- Zece dintre cei care au avut nevoie de ingrijiri au fost transportati la spital. Dispozitivul de interventie a cuprins autospeciale de stingere, ambulante SMURD, autospeciale pentru victime multiple, punct de comanda mobil, precizeaza ISU Bucuresti - Ilfov. Catedrala Mantuirii Neamului…

- "M-au calcat in picioare, au venit peste mine la gard. Pacat de slujba asta care a fost asa de frumoasa, de ce asa proasta organizare. Daca nu venea un jandarm muream acolo", a spus o femeie care s-a plans ca a fost calcata in picioare de alte persoane care s-au imbulzit sa intre in Catedrala Mantuirii…

- Zi-eveniment pentru credinciosii ortodocsi din Romania: Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfintita in cadrul unei slujbe oficiate, in romana, dar si in greaca, de catre Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, si Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului…

- Mai sunt doar cateva ore pana la sfintirea Catedralei Neamului. Se va intampla duminica, de Sfanta Ecaterina. 30.000 de oameni vor participa la eveniment. Intre acestia, 2.500 sunt oaspeti speciali, in frunte cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu. Deși fusese invitat și a confirmat invitație,…

- In aceasta dupa-amiaza se va auzi prima data clopotul mare al Catedralei Nationale. Se-ntampla de la ora 17:00, cand va avea loc o slujba pentru eroi in altarul catedralei, in cadrulmanifestarilor care vor culmina maine dimineata cu sfintirea constructiei. Slujba din aceasta dupa-amiaza este…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca in Romania n-o sa se construiasca niciun kilometru autostrada nici macar daca devine Sfantul Petru Ministrul Transporturilor. Declarația a fost comentata de Radu Banciu in emisiunea „Lumea lui Banciu”.„Asta apropo de iureșul de la Transporturi, unde…

- Mai sunt cinci zile pana la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului ce va fi oficiata de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Pana duminica, 25 noiembrie, zeci de muncitori lucreaza de zor pentru finalizarea catapetesmei.

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat luni ca la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, care va avea loc pe 25 noiembrie, urmeaza sa participe aproximativ 30.000 de...