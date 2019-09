Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul politic se poate transforma in miscari de strada deoarece mai multe categorii de bugetari risca sa nu-si incaseze salariile pe 15 septembrie. Conform unor surse oficiale din Guvernul Dancila, situatia este grava la fostele portofolii detinute de ALDE, unde nu s-a delegat dreptul de semnatura…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca a avut marti o discutie cu prim-ministrul Viorica Dancila, si ca reprezentantii Uniunii nu vor sustine in Parlament restructurarea Guvernului. "Am avut o discutie cu doamna Dancila si am spus care este pozitia noastra. Foarte limpede, elegant.…

- PNL nu va depune rapid motiune de cenzura, ci va astepta mai intai ca Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru votul de restructurare a Guvernului. Insa Dancila va trage de timp pana la startul campaniei electorale, cand PNL va avea interesul sa se mobilizeze pentru Klaus Iohannis, nu sa tranteasca…

- Traian Basescu a criticat miercuri seara decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu remania Guvernul condus de Viorica Dancila, precizand ca acesta și-a depașit atribuțiile. „Klaus Iohannis a impins lucrurile mai departe decat trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 miniștri trebuie…

- Surse politice au declarat pentru Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerile de ministri facute de Viorica Dancila si ii va cere acesteia sa mearga in Parlament pentru o restructurare a...

- Sociologul Marius Pieleanu a apreciat miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis are interesul electoral ca Viorica Dancila sa ramana premier cat mai mult timp. El a zis, inainte ca șeful statului sa anunțe la ora 18.00 daca accepta remanierea și miniștrii interimari, ca Iohannis va incerca…

- Viorica Dancila si-a schimbat pozitia in privinta mutarii ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. Dupa ce, initial, aceasta iesise si anuntase decizia Guvernului de a muta Ambasada la Ierusalim, gest care a dus la un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, acum premierul anunta ca a terminat analiza…

- "Remanierea va avea loc, deja am inceput evaluarile pe fiecare minister in parte. Pe masura ce voi termina evaluarile, voi veni in CEx, voi discuta cu colegii, astfel incat acolo unde masurile din programul de guvernare nu sunt indeplinite sau sunt anumite lucruri care nu dau credibilitate guvernului,…