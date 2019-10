Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a vorbit azi despre o fuziune cu UNPR pe care o vede posibila. UNPR este formațiunea condusa de fostul vicepremier Gabriel Oprea. Viorica Dancila a declarat ca ideea de fuziune a venit din partea UNPR., dar ca aceasta va fi decisa de membrii Comitetului Executiv Național al Partidului…

- Viorica Dancila a declarat ca „este dorința UNPR”, formațiune condusa de fostul vicepremier Gabriel Oprea, sa fuzioneze cu PSD, dar ca aceasta solicitare va fi decisa de membrii Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat. „Luam în calcul acest lucru”, a…

- Viorica Dancila a declarat ca ”este dorința UNPR”, formațiune condusa de fostul vicepremier Gabriel Oprea, sa fuzioneze cu PSD, dar ca aceasta solicitare va fi decisa de membrii Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat. ”Luam in calcul acest lucru”, a adaugat ea, conform Mediafax.Citește…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu va fi noul purtator de cuvant al partidului, a anuntat, luni, presedintele formatiunii, Viorica Dancila. "Am discutat despre desemnarea unui purtator de cuvant al partidului si in unanimitate a fost desemnat Valeriu Steriu, deputat in Parlamentul Romaniei",…

- ''Departamentul Justitiei a lucrat indeaproape cu Ana Birchall si o considera un partener vital si de incredere in lupta impotriva coruptiei. Leadership-ul sau vine intr-un moment vital pentru Romania, unde controversele au ridicat intrebari despre angajamentul Romaniei fata de valorile statului…

- La 1 septembrie se va veni cu un program de guvernare ajustat. Viorica Dancila, a declarat, luni, ca PSD nu accepta un ultimatum din partea ALDE, precizand insa ca social democratii iau in calcul "o remaniere a ministrilor care nu au performat si ajustarea programului de guvernare". "In primul rand,…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, a declarat luni, inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al partidului, ca nu se va rupe coalitia de guvernare. "Nu se rupe coalitia", a spus ea, raspunzand unei intrebari a ziaristilor. De asemenea, intrebata daca nu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, marti, ca ALDE nu va iesi de la guvernare, declaratia fiind facuta inaintea sedintei Biroului Permanent al PSD. "Nu cred ca ALDE va iesi de la guvernare. Sunt oameni responsabili, isi dau seama ca stabilitatea in aceasta tara este foarte importanta",…