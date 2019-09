Astazi al doilea loc in stat este cedat prin demisie de catre Calin Popescu Tariceanu. Și tot azi se declanșeaza o batalie crancena pentru ocuparea de catre o alta persoana a președinției Senatului Romaniei. Cantecul de sirena interpretat de Victor Ponta inca nu a incetat, in timp ce ALDE continua sa fie sfașiat și se pulverizeaza in toate direcțiile. Asistam la cea mai perversa și crancena forma de rezistența a activului unui partid in raport cu decizia luata la varf. ALDE s-a predat, dar nu vrea sa plece de la guvernare.

In acest moment, aproape nu mai conteaza, decat cel mult pentru…