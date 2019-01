Stiri pe aceeasi tema

- Romania preia oficial Presedintia Consiliului UE. Ceremonii, in prezenta liderilor europeni/ Trafic restrictionat in Capitala Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European Antonio Tajani si al Consiliului European Donald Tusk vor fi, incepand de joi la Bucuresti, cu ocazia…

- "Doamna prim-ministru este pregatita pentru aceste sicane si trebuie sa mergem mai departe. Nu o sa stea guvernarea si Guvernul si majoritatea in loc din acest motiv. Toate sicanele pe care le face presedintele nu ne pot impiedica sa adoptam masurile pe care le-am programat in programul de guvernare,…

- "Am abordat principalele provocari la nivel european, am vorbit depsre Brexit, o provocare importanta care a marcat Presedintia austriaca si care va marca si Presedintia Rotativa pe care o va detine Romania. Am discutat despre cadrul financiar multianual si chiar daca opiniile sunt divergenete pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Bruxelles, ca România este pregatita pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE în ianuarie, precizând ca tara noastra este într-o faza buna, cu toate ca în trecut au existat sincope. "Am…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a asigurat miercuri pe ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti ca Romania este pregatita de preluarea Presedintiei Consiliului UE, in cadrul unui dejun de lucru organizat de Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, miercuri la o dezbatere la Facultatea de Drept din Bucuresti, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE, precizand ca fenomenul coruptiei e o problema si in alte state, nu doar in tara noastra.

- „Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- Gestul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a cerut revocarea din functie a procurorul general Augustin Lazar, arata profundul dispret al guvernului Romaniei fata de toate discutiile purtate la nivel european in ultima vreme referitoare la statul de drept, a declarat, duminica, la Cluj, europarlamentarul…