Dancila, la Washington: Mutam ambasada la Ierusalim

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa finalizarea analizei si in deplin consens, transmite Agerpres.Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. „Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), care are loc in SUA, ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa 'finalizarea analizei' si 'in deplin consens', relateaza Agerpres.

- Viorica Dancila a sustinut ca dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica, aflata într-o vizita în SUA, ca dupa finalizarea analizei ”și în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. „Dupa cum știm președintele Donald…

- Dupa cum stim Donald Trump a decis mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Acest pas ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane e emblematica. Guvernul Romaniei a lansat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica, aflata într-o vizita în SUA, ca dupa finalizarea analizei ”și în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Anunțul a fost facut într-un discurs susținut…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. "Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca…