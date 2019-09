Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut o adevarata baie de mulțime la Sarbatorile naționale de la Țebea, județul Hunedoara, implinesc 147 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit Craisorul Muntilor. Mulți din participanții la eveniment au ținut sa dea mana și sa faca poze cu premierul care a mers…

- Povestea Stelei incepe aproape la fel ca a celor peste 20.000 de consumatori de droguri inregistrați in 2017 la nivel național. A fost consumatoare de heroina. A renunțat și luat-o de la capat de mai multe ori decat poate cuprinde mintea oricaruia dintre noi. Dupa ce a fost eroina unui material la Casa…

- O luna de la disparitia Alexandrei, fata care a produs un cutremurat intr-un intreg sistem. Vorbim de 30 de zile in care am vazut demisii si demiteri si anchete in lant, insa deznodamantul parte departe de a fi aflat.

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in legatura cu modul in care organele de urmarire penala au actionat in cazul uciderii adolescentelor din judetul Olt. …

- Ploile abundente din ultima perioada scot la iveala cateva lucrari de mantuiala efectuate odata cu modernizarea strazilor in orașul Ocna Mureș. Oamenii indignați au postat cateva poze cu astfel de situații pe o rețea de socializare. Cea mai cunoscuta problema o reprezinta trotuarul de pe strada Horea,…

- Fostul primar al Londrei a salutat vineri, la un miting de campanie, la Darlington, diversitatea capitalei, dar a apreciat ca unele comunitati nu fac destul sa se integreze in societate.”Cred ca povestea comunitatilor care au venit la Londra si traiesc la Londra este extraordinara. Valuri…

- Oamenii de stiinta sustin ca exista o legatura intre nivelul de inteligenta al unei persoane si modul in care acesta se raporteaza la procesul de imbatranire. Potrivit cunoscutului psiholog Angela Nuțu, exista un cliseu care spune ca varsta noastra este direct proportionala cu modul in care credem…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a afirmat luni seara, intr-un interviu pentru TVR, ca au existat momente in care a regretat ca a acceptat functia de prim-ministru, invocand faptul ca nu...