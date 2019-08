Dăncilă, la Târgovişte. Oamenii i-au cerut "să nu lase PSD-ul" Mii credinciosi au venit la slujba oficiata de arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei, Nifon. Oamenii au ajuns inca de la primele ore ale diminetii la Catedrala Mitropolitana din Targoviste. Manifestarile au inceput de sambata seara cu un pelerinaj al tinerilor in centrul municipiului Targoviste. Duminica are loc slujba religioasa, iar apoi arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei, Nifon, se va adresa participantilor. De asemenea, vor fi lansate mai multe volume ale Editurii Arhiepiscopiei Targovistei si vor fi acordate diplome de excelenta elevilor premianti ai Concursurilor si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

